DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,00 -1,0%Gold5.157 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
BVB-Aktie: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR BVB-Aktie: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Olympischen Winterspielen/Bilanz

23.02.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Olympischen Winterspielen/Bilanz:

"Das selbst gesetzte Ziel, zu den besten drei Nationen zu gehören, hat Deutschland klar verpasst. Diesmal waren sogar die Niederländer besser, die Franzosen lagen im Duell um Platz fünf nahezu gleichauf. Es wurden 26 Medaillen gewonnen, nur eine weniger als 2022 in Peking, was durchaus respektabel ist. Allerdings gab es allein 19 (!) Podestplätze im Eiskanal - und andernorts viel zu viele Ausrutscher, vorneweg im Biathlon und in der Kombination, einst Garanten für Medaillen. Insgesamt setzte sich der Abwärtstrend fort, seit Pyeongchang 2018 hat sich die Zahl der Goldmedaillen fast halbiert. Und es könnte noch schlimmer kommen."/DP/jha