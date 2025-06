Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Protesten in den USA

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Protesten in den USA:

"Der letzte auf dem Gebiet der heutigen USA regierende Monarch war König George III. aus London. Von der britischen Krone nabelten sich die in ihrem Freiheitswillen bestärkten weißen Siedler in ihren 13 britischen Kolonien im Jahr 1776 ab. Das war die Kernzelle der Vereinigten Staaten von Amerika - und wenn jetzt auf zahlreichen Protesten in den USA "Keine Könige!" ("No kings!") gerufen wird und Demonstranten in Uniformen aus dem 18. Jahrhundert auftreten, zeigt das die enorme Spannung in der US-Gesellschaft."/yyzz/DP/he