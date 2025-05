Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz und AfD

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz und AfD:

"Ob er will oder nicht: Die Kanzlerschaft von Friedrich Merz wird immer auch an den Wahlergebnissen der AfD gemessen werden. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will von jedem Ministerium Sparvorschläge sehen. Es gibt zwei Wege, die den Steuerzahler wenig bis nichts kosten und die Merz dabei helfen würden, die AfD wieder deutlich hinter sich zu lassen. Erstens: Streit nur hinter verschlossenen Türen. Denn öffentliche Streitereien gefallen vielen Wählern nicht. Sie vertrauen keiner Koalition, die selbst nicht weiß, wohin der richtige Weg führt. Die schwarz-roten Pläne für eine Staatsreform mögen abstrakt erscheinen, aber sie werden für den Erfolg der Merz'schen Kanzlerschaft von elementarer Bedeutung sein. Merz muss als Kanzler einen Mentalitätswandel vorleben. Aus der Misstrauenskultur, den übermäßigen Kontrollen und unzähligen Einzelfallprüfungen muss eine Vertrauenskultur entstehen."