Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Energiewende

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Energiewende:

"Man kann man nur hoffen, dass sich die Katherina Reiche die Kurskorrekturen gut überlegt hat und wirtschaftliche Entwicklung nicht abwürgt. Ein ähnliches Kunststück hatte in der Vergangenheit ihr Vorvorgänger Peter Altmaier vollbracht, als er der deutschen Solarbranche den Stecker zog. Die Folge: Heute ist man in diesem Bereich von China abhängig. Eine solche Fehlleistung darf sich nicht wiederholen."/yyzz/DP/men