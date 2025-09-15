DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.883 -0,3%Euro1,1780 +0,1%Öl67,61 +0,2%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Energiewende

16.09.25 05:34 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Energiewende:

"Man kann man nur hoffen, dass sich die Katherina Reiche die Kurskorrekturen gut überlegt hat und wirtschaftliche Entwicklung nicht abwürgt. Ein ähnliches Kunststück hatte in der Vergangenheit ihr Vorvorgänger Peter Altmaier vollbracht, als er der deutschen Solarbranche den Stecker zog. Die Folge: Heute ist man in diesem Bereich von China abhängig. Eine solche Fehlleistung darf sich nicht wiederholen."/yyzz/DP/men