Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl

15.09.25 05:34 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zur NRW-Kommunalwahl

Wochenlang wurde spekuliert, dass die AfD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen abräumen könnte. Von einer blauen Welle war die Rede, die der Partei sogar Mehrheiten in Stadträten oder Oberbürgermeisterposten im Ruhrgebiet bescheren könnte. Davon ist sie weit entfernt. Dass die Rechtspartei im Ruhrgebiet deutlich hinzugewinnen konnte, kann nicht überraschen. Auch nach 50 Jahren hat die Politik - egal auf welcher Ebene - noch kein schlüssiges Rezept gegen die Probleme gefunden, die der Strukturwandel im Revier mit sich bringt. Wenn die Menschen aber das Gefühl bekommen, dass die etablierten Parteien die Probleme nicht lösen, dann machen sie ihr Kreuz irgendwann woanders./yyzz/DP/zb