KRONES-Aktie unverändert: KRONES verstärkt sich mit Übernahme von Netstal in der Schweiz

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Verluste in Frankfurt: MDAX notiert im Minus

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

ATX aktuell: ATX startet in der Verlustzone

MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gerresheimer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus

ATX-Handel aktuell: ATX bewegt sich zum Start im Plus

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen. Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen. Porsche AG erfolgreich beim VfB Stuttgart eingestiegen. Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig.