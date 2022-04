HAMBORNER REIT-Aktie: HAMBORNER REIT sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen

Aktien in diesem Artikel

"Ungeachtet der wachsenden Unsicherheiten infolge der geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen hält die Gesellschaft an ihren Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Demnach dürfte der operative Gewinn - gemessen an der in der Immobilienbranche wichtigen Kennziffer Funds from Operations (FFO) - unter anderem wegen höherer Kosten für Instandhaltungen weiter sinken.

Die Miet- und Pachterlöse sollen dagegen in der Mitte der erwarteten Spanne wieder leicht steigen. In den ersten drei Monaten gingen diese wegen der Folgen von Immobilienverkäufen noch um rund vier Prozent auf 20,8 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten von einigen innerstädtischen Immobilien getrennt. Inzwischen kauft HAMBORNER REIT aber wieder zu - so zuletzt zum Beispiel je einen Baumarkt in Freiburg und Kempten. Das operative Ergebnis (FFO) ging im ersten Quartal um 13 Prozent auf elf Millionen Euro zurück. Unter dem Strich sackte der Gewinn um fast 80 Prozent auf 2,1 Millionen Euro ab.

/zb/mis

DUISBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HAMBORNER REIT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HAMBORNER REIT Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HAMBORNER REIT

Bildquellen: hamborner REIT