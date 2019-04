Delivery Hero-Aktie legt kräftig zu: Rasantes Wachstum im ersten Quartal

Beim Erlös werde im laufenden Jahr jetzt ein Wert zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro erwartet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen Delivery Hero am Donnerstag in Berlin mit. Bisher hatte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,08 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit der angehobenen Prognose liegt der Konzern über der derzeitigen Erwartung der Experten. Die von Bloomberg befragten Analysen rechnen bisher im Schnitt mit einem Anstieg auf knapp 1,1 Milliarden Euro.

In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Umsatz um 94 Prozent auf 267 Millionen Euro zu. Die Prognose für den Verlust blieb unverändert. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll in der Spanne von 270 bis 320 Millionen Euro liegen.

Erhöhte Umsatzprognose von Delivery Hero beendet Seitwärtsphase

Die Aktien von Delivery Hero sind am Donnerstag nach Quartalszahlen aus ihrer jüngsten Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen. Als Treiber diente eine vom Essenslieferdienst angehobene Umsatzprognose.

Im frühen Handel gewannen die im MDAX notierten Papiere 4,85 Prozent im Plus bei 37,43 Euro. Zum Handelsschluss stand die Aktie dann sogar 10,11 Prozent höher bei 39,31 Euro.

Analyst Rob Joyce von der US-Investmentbank Goldman Sachs sprach von starken Resultaten des Essenslieferdienstes. Da die Aktie zuletzt den Papieren der Konkurrenz hinterhergehinkt sei, dürfte das Zahlenwerk zusammen mit der verbesserten Umsatzprognose die Delivery-Aktie antreiben, schrieb der Experte in einer ersten Reaktion. Mit seinem Kursziel von 51 Euro traut er der Aktie noch einen deutlichen Kurszuwachs zu.

Umsatz und Bestellungen hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan. Die Aktie habe gute Chancen, ihren Bewertungsrückstand zu den Wettbewerbern in den kommenden Monaten aufzuholen. Für Analyst Christoph Bast vom Bankhaus Lampe zeigt das starke Umsatzwachstum, dass sich die gesteigerten Investitionen auszahlen.

