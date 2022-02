Pirelli-Aktie deutlich unter Druck: Pirelli peilt 2022 weiteres Umsatzwachstum an

Aktien in diesem Artikel Pirelli 5,21 EUR

Für 2022 peilt das Management ein Umsatzwachstum auf 5,6 bis 5,7 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Mittwochabend in Mailand mitteilte. Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 5,6 Milliarden gerechnet.

Im abgelaufenen Jahr war der Umsatz auch dank höherer Preise um fast ein Viertel auf 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Damit übertraf der Konzern seine Mitte November erhöhte Umsatzprognose deutlich. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 35,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. Der Gewinn unter dem Strich schnellte von 42,7 Millionen auf 321,6 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr sollen 16 bis 16,5 Prozent vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleiben, nach 15,3 Prozent 2021. Pirelli setzt darauf, dass der weltweite Reifenmarkt auch im Umfeld von Inflation und geopolitischen Spannungen weiter wächst.

Die Pirelli-Aktie büßt in Mailand zeitweise 5,87 Prozent auf 5,32 Euro ein.

MAILAND (dpa-AFX)

