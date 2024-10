Notierung im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Vormittag an Boden

01.10.24 09:24 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 5,85 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 5,85 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,85 EUR zu. Mit einem Wert von 5,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.491 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,44 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,236 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR. Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 907,00 Mio. EUR – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025. Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ProSiebenSat.1-Aktie in Rot: Neue Teilnehmer von Promi Big Brother enthüllt Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen Gewinne in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag zu

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG