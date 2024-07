ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE fällt am Nachmittag

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

NEL ASA zieht Millionen-Auftrag an Land. DEUTZ: Kooperation mit Tafe Motors. Protest bei Mercedes gegen Verkauf eigener Autohäuser. Richemont findet internen Nachfolger für Chefposten bei Cartier. Air Liquide-Aktie zieht an: Konzernstruktur wird vereinfacht. Sartorius-CEO Kreuzburg strebt keine weitere Amtszeit an. Siemens Energy will Netzgeschäft ausbauen.