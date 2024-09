ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,75 EUR.

Mit einem Wert von 5,75 EUR bewegte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,79 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,65 EUR. Bei 5,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.875 Stück gehandelt.

Am 18.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,90 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 14,99 Prozent sinken.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,235 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 907,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 868,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

