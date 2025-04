ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 5,68 EUR abwärts.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 5,68 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,51 EUR nach. Bei 5,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.890.673 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 20,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,905 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

