ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Um 16:22 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 11,41 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,38 EUR ab. Bei 11,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 794.594 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 66,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (9,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 15,04 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,47 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,78 EUR im Vorjahresquartal. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 23.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

