ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagmittag tiefer

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 6,91 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.543 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,07 EUR an. Gewinne von 56,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 6,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.048,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.055,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 präsentieren. Am 14.11.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

