ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,37 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.946 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,32 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,77 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 13,08 EUR angegeben.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 vorlegen. Am 14.11.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

RTL-Aktie steigt: RTL ergattert TV-Rechte für NFL und löst ProSiebenSat.1 ab

ENCAVIS-Aktie und NEL ASA-Aktie laut Experten bald im Stoxx 600 - Wohl zwei Wechsel im EURO STOXX 50

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images