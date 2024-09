ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,25 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,25 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,18 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.746 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 34,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,88 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,235 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 907,00 Mio. EUR im Vergleich zu 868,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

