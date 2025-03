ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 6,32 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.126 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vorlegen. Am 07.05.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,929 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

