ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,24 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 6,24 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,24 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,21 EUR. Bei 6,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.358 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,88 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 27,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,90 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE -0,26 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

