ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 6,89 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 6,89 EUR ab. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,77 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.195 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 32,13 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,240 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,87 EUR.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent gesteigert.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

