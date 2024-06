ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Montagmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 6,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 6,61 EUR zu. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,65 EUR zu. Mit einem Wert von 6,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.366 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,270 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,63 EUR an.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,12 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter