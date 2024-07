ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 7,16 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 7,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.927 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 21,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,240 EUR. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,64 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 867,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 816,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

