ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,10 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 5,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,06 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,15 EUR. Zuletzt wechselten 49.715 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 36,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 13,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,89 EUR.

Am 14.11.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,68 Prozent auf 882,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,924 EUR je Aktie aus.

