ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 7,10 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 7,10 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,00 EUR. Bisher wurden heute 1.363.304 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,84 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,35 Prozent wieder erreichen. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,079 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,75 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,855 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

