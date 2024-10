ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,08 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,08 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,08 EUR. Bei 6,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.454 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 19,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,236 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 868,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst - Aktien uneinheitlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus