ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag fester

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 9,07 EUR. Bei 9,07 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 278.824 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,22 EUR erreichte der Titel am 23.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 25,78 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,73 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 28.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

