ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Mittag nach

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 8,87 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.364 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,14 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,69 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,21 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie wenig bewegt: ProSiebenSat.1-Chef für gemeinsame Inhalte-Plattform aller deutschen Sender

P7S1-Aktie schwächer: ProSiebenSat.1-Spitze gewährt Berlusconis offenbar MFE Aufsichtsratssitze

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: Deutsche Bank senkt Kursziel für ProSiebenSat.1

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images