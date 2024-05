ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag ins Minus

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 6,96 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 6,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.060 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,252 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 867,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

