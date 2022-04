ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 10,81 EUR. Bei 11,06 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 754.175 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 43,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,69 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,90 EUR an.

Am 03.03.2022 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,61 Prozent auf 1.453,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.492,00 EUR umgesetzt.

Am 12.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hot Stocks heute: Hohe Dividende bei ProSiebenSat.1 Media und aktuelle Einschätzung zum SAP Hebeltrade

ProSiebenSat.a-Aktie: Kampf um ProSieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images