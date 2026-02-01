DAX25.120 -0,6%Est506.125 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.311 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,36 -0,5%Gold5.150 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP und Co. belasten Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP und Co. belasten
BVB-Aktie schwächelt: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR BVB-Aktie schwächelt: Ausgleich rettet Punkt in Leipzig - Kovac-Kritik am VAR
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Proteste an iranischen Universitäten halten an

23.02.26 11:25 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran halten die Proteste an Universitäten gegen das autoritäre Herrschaftssystem den dritten Tag in Folge an. An der Alsahra-Universität in der Hauptstadt Teheran, die ausschließlich Frauen aufnimmt, nahmen Studentinnen an Protesten teil, wie iranische Aktivisten auf Telegram berichteten. Auch an der renommierten Scharif-Universität für Technologie sowie der TU Amirkabir in Teheran kam es zu neuen Demonstrationen.

Wer­bung

Videos in den sozialen Medien zeigten Studentinnen, die Protestslogans gegen die politische Führung riefen. "Tod der Islamischen Republik", war auf einem Video zu hören. "Weder Gaza noch Libanon, mein Leben für Iran", rief die Menschenmenge auf einer weiteren Aufnahme, die der studentische Newsletter "Amirkabir" veröffentlichte. Gemeint ist die umstrittene Unterstützung der iranischen Führung für militante Gruppen in der Region wie die Hisbollah.

Neues Semester mit Verzögerung begonnen

Am Samstag hatte mit gut einem Monat Verzögerung an zahlreichen Universitäten Irans das neue Semester begonnen. Die Hochschulen hatten ihren Betrieb infolge der Massenproteste Anfang Januar zunächst eingestellt. Nachdem die Behörden den weltweiten Internetzugang im Land für gut drei Wochen abgeschaltet hatten, nahmen einige Universitäten kürzlich den Lehrbetrieb mit Online-Veranstaltungen wieder auf.

Irans Sicherheitsapparat hatte die jüngsten Massenproteste im Land brutal niedergeschlagen. Nach Angaben des Aktivistennetzwerks HRANA kamen dabei mehr als 7.000 Menschen ums Leben, unter ihnen auch mehr als 200 Staatskräfte. Die jüngsten Demonstrationen, ausgelöst zunächst durch die massive Wirtschaftskrise, waren die schwersten seit Jahren./arb/DP/jha