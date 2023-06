Publity-Aktie: Insider passt Depot an

Aktien in diesem Artikel publity 20,40 EUR

Am 20.06.2023 wurden bei publity Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 22.06.2023 ein. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung bei publity fügte dem eigenen Portfolio 984 publity-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 20.06.2023 einen Wert von jeweils 21,31 EUR. Im FSE-Handel gewannen die publity-Papiere letztlich 2,80 Prozent auf 20,40 EUR.

Die publity-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 20,80 EUR. Die Aktien von publity sind unterdessen 319,85 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 14.876.500 Wertpapiere.

Zuvor meldete publity, dass NEON EQUITY AG am 19.06.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 2.976 publity-Aktien zu je 20,80 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net