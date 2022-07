PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die PUMA SE-Aktie wies um 05.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 60,34 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 59,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 145.869 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,40 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Bei einem Wert von 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 99,39 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 27.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

