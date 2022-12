PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von PUMA SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 49,65 EUR. In der Spitze legte die PUMA SE-Aktie bis auf 49,68 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,84 EUR. Bisher wurden heute 17.728 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 08.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 110,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 41,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,42 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 2.354,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 1.900,40 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte PUMA SE am 16.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Porsche-Aktie gibt nach: Aktie der Porsche AG kommt für PUMA in DAX - Varta-Aktie steigt in SDAX ab

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Index-Anpassungen: Puma steigt wohl in den MDAX ab - Verbio offenbar bald neues MDAX-Mitglied

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com