PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 48,51 EUR zu. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 49,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 302.488 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 115,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,96 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 85,31 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2.002,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 1.589,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 24.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

September 2022: So schätzen Experten die PUMA SE-Aktie ein

Erste Schätzungen: PUMA SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Die Konzerngeschichte von adidas - dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE