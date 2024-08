QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 41,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 41,37 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,94 EUR nach. Bei 42,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 208.549 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,04 EUR an. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 6,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,73 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 485,40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter