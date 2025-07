QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 41,45 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 1,1 Prozent auf 41,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.164 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 17,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,083 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 483,46 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy