QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 39,62 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,62 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,64 EUR an. Mit einem Wert von 39,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.038 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR an. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 8,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 14,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 496,35 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 494,86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

