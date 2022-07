QIAGEN Aktie News: QIAGEN schiebt sich am Freitagvormittag vor

Um 08.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,06 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,12 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.443 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 37,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 46,55 EUR angegeben.

QIAGEN gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 USD je Aktie generiert. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 567,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2026 2,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

