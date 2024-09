QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 41,49 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 41,49 EUR. Bei 41,53 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 110.565 Aktien.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 4,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 22,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

