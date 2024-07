QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Montagmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,73 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,73 EUR zu. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 38,79 EUR. Mit einem Wert von 38,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36.802 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,73 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 15,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

QIAGEN veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 458,80 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 485,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

