QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,77 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 38,77 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.057 QIAGEN-Aktien.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 12,94 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 29.04.2024. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 458,80 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,40 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen