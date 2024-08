QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,33 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,33 EUR zu. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,41 EUR zu. Bei 42,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.372 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 25,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,97 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 496,35 Mio. USD – ein Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 494,86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester