QIAGEN Aktie News: QIAGEN wird am Mittag ausgebremst

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 46,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 46,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 48.493 Stück.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (37,95 EUR). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 22,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,67 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 628,40 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,20 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 27.07.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2022 2,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

