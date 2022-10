QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,27 EUR an der Tafel. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,27 EUR an. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,12 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.901 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 14,14 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,65 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,73 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 515,51 USD, gegenüber 567,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 07.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte QIAGEN die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

QIAGEN-Aktie springt hoch: QIAGEN und Bio-Rad Laboratories ziehen offenbar Fusion in Erwägung

So schätzen Analysten die QIAGEN-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com