QleanAir Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QleanAir Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,930 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat QleanAir Registered im vergangenen Quartal 116,4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QleanAir Registered 106,0 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,47 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte QleanAir Registered 4,51 SEK je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,46 Prozent auf 448,91 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 495,80 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,47 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 448,91 Millionen SEK taxiert.

Redaktion finanzen.net