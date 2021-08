Peloton-Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein: Peloton Interactive meldet größeren Verlust als erwartet

Peloton wartete am Donnerstag nach dem Handelsende an der Wall Street mit den Kennzahlen zum vierten Quartal und dem gesamten Geschäftsjahr 2021 auf.

Für die vergangenen drei Monate meldete das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie. Analysten waren zuvor von einem negativen EPS in Höhe von 0,443 US-Dollar ausgegangen. Im Jahr zuvor stand noch ein Gewinn von 0,27 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern.

Umsatzseitig schlug Peloton die Expertenprognosen in Höhe von 923,5 Millionen US-Dollar und erlöste 936,9 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal setzte der Fitnessgeräte-Spezialist 607,1 Millionen US-Dollar um.

Im gesamten Geschäftsjahr 2021 belief sich das EPS auf -0,64 US-Dollar. Das war mehr als von Analysten zuvor vorhergesagt (-0,013 US-Dollar je Aktie). 2020 meldete Peloton noch einen Verlust von 0,32 US-Dollar je Papier.

Den Jahresumsatz konnte Peloton auf 4,02 Milliarden US-Dollar steigern, nach 1,83 Milliarden US-Dollar im Zwölf-Monats-Zeitraum zuvor. Hier hatten die Experten dem Unternehmen einen Umsatzsprung auf 4,01 Milliarden US-Dollar zugetraut.

Die an der NASDAQ notierte Peloton-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel zeitweise mit einem Minus von 13,55 Prozent bei 98,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com, nyker / Shutterstock.com