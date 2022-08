Continental-Aktie schwächelt: Cyberangriff auf Continental - Moody's erhöht Ausblick für Continental von negativ auf stabil

Die IT-Abteilung habe Anfang August festgestellt, dass Cyberkriminelle die Conti-Systeme teilweise infiltriert hätten, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Hannover. Continental habe jedoch weiterhin die Kontrolle über die Systeme behalten, eine Verschlüsselung von Daten oder eine Lösegeldforderung der Angreifer habe es nicht gegeben. Die Geschäftsaktivitäten seien zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Auch IT-Systeme Dritter seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.

Eine Untersuchung des Vorfalls mit Unterstützung externer Experten dauert Conti zufolge noch an. Die zuständigen Behörden, unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), seien informiert worden.

Moody's erhöht Ausblick für Continental von negativ auf stabil

Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung des Autozulieferers Continental. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa2 bestätigt.

Es sei zu erwarten, dass sich die operative Performance von Continental in den kommenden Quartalen spürbar erholen werde, nachdem in der ersten Jahreshälfte die steigende Inflation, Lieferengpässe und coronabedigte Lockdowns die Autoproduktion beeinträchtigt hätten, so Moody's. Weitere Preiserhöhungen zum Ausgleich der Kostensteigerungen und Restrukturierungsmaßnahmen sollten sich positiv auf die Profitabilität auswirken, auch in einem schwären makroökonomischen Umfeld.

Continental-Aktien zeigen sich auf der Handelsplattform XETRA zeitweise 1,19 Prozent schwächer bei 60,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / HANNOVER (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com