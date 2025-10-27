DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.384 +1,0%Euro1,1628 ±-0,0%Öl66,31 +0,9%Gold4.081 ±0,0%
Refined Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

27.10.25 06:35 Uhr
Refined Energy hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Refined Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.net

