Refined Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
27.10.25 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
0,09 EUR -0,06 EUR -41,18%
Refined Energy hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Refined Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Refined Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Refined Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Refined Energy Corp Registered Shs
Werbung
Analysen zu Refined Energy Corp Registered Shs
Keine Analysen gefunden.