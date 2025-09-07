DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.324 -0,7%Nas21.639 -0,3%Bitcoin94.228 -0,8%Euro1,1749 +0,9%Öl65,17 -2,6%Gold3.597 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Broadcom A2JG9Z Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Regierungskrise in London: Rochade der Ministerposten

05.09.25 18:09 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der stellvertretenden britischen Premierministerin Angela Rayner hat Regierungschef Keir Starmer sein Kabinett Medienberichten zufolge massiv umgebaut. Rayners Nachfolger als Vize wird demnach der bisherige Außenminister David Lammy, der das Justizministerium übernimmt. Neue Außenministerin wird die bisherige Innenministerin Yvette Cooper, deren Posten die bisherige Justizministerin Shabana Mahmood bekommt.

Wer­bung

Der BBC zufolge ist es das erste Mal, dass die drei großen britischen Ministerien - Außen-, Innen- und Finanzressort - von Frauen geleitet werden. Schatzkanzlerin und damit Finanzministerin bleibt Rachel Reeves.

Rayner war am Freitag wegen einer Steueraffäre zurückgetreten. Sie hatte zugegeben, sich bei der Frage nach der Höhe der Grunderwerbsteuer für eine Immobilie auf Rat verlassen zu haben, der sich als falsch herausstellte. Sie zahlte zu wenig. Rayner hatte selbst um eine Untersuchung gebeten, ob sie damit gegen die Verhaltensstandards für Kabinettsmitglieder verstoßen hatte. Diese kam zum Schluss, dass ein Verstoß vorlag./mj/DP/mis