The Social Chain-Aktie legt rund ein Fünftel zu: Millionär Andreas Ellermann kauft "größeres Aktienpaket"

Rettung für Social Chain?

The Social Chain rückte jüngst in den Fokus der Anleger, als das Unternehmen darüber informierte, dass es keine positive Fortbestehungsprognose mehr sehe. Kann das Unternehmen gerettet werden?

• The Social Chain informiert über "Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens"<

• Zwei Insolvenzvorstände berufen

• Andreas Ellermann kauft "größeres Aktienpaket" und würde gerne "über ein weiteres Investment" sprechen

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

Anfang der Woche erklärte das Unternehmen The Social Chain in einer Adhoc-Meldung, dass es "keine positive Fortbestehungsprognose" mehr habe und daher "unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens" gestellt werde. Daneben informierte es darüber, dass CEO Dr. Georg Kofler sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlege. Die Meldung schockte die Anleger und ließ die The Social Chain-Aktie am Montag im XETRA-Handel um rund 75 Prozent einbrechen.

Laut The Social Chain habe sich eine im Juni beschlossene Kapitalerhöhung "aufgrund der nicht erfolgten Einzahlung von vertraglich unwiderruflich zugesicherten Zeichnungsbeträgen durch einen Investor" verzögert. Der Vorstand habe sich daraufhin um andere Finanzierungsmittel bemüht und daran gearbeitet, eine Backstop-Vereinbarung zur Erfüllung zu bringen. Diese Bemühungen einer weiteren Kapitalerhöhung seien jedoch gescheitert, und auch die Backstop-Investoren hätten ihre Zahlungspflichten nicht erfüllt. Die im Juni beschlossene Kapitalerhöhung sei damit hinfällig geworden. Der kurzfristige Finanzbedarf von The Social Chain könne nach Auffassung des Vorstands nicht gedeckt werden, weshalb die positive Fortbestehungsprognose kassiert werden musste.

The Social Chain beruft zwei Insolvenzvorstände

Am Dienstag folgte eine weitere Adhoc-Meldung des Unternehmens: Der Aufsichtsrat hat zwei neue Mitglieder in den Vorstand bestellt - die Rechtsanwälte Prof. Dr. Gerrit Hölzle und Dr. Thorsten Bieg von der Kanzlei GÖRG Insolvenzverwalter, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Sie würden die Funktion als Insolvenzvorstände erfüllen. "Die Bestellung der beiden neuen Vorstände erfolgt gemäß § 270a InSO zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen betreffend die Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bei der Gesellschaft", hieß es.

Rettung durch Millionär Andreas Ellermann?

Nun gibt es amermals Neuigkeiten zu The Social Chain: Wie Millionär Andreas Ellermann gegenüber BILD erklärte, habe er "ein größeres Aktienpaket" von The Social Chain erworben. Wie groß genau, habe er nicht angegeben, doch der Millionär "glaube an die Aktie und den Firmenmantel". Ellermann scheint in dem Kurssturz eine Einstiegsgelegenheit gewittert zu haben: "Bei diesem Kurs muss man einfach investieren. Tiefer geht's nicht mehr. Man muss mit der Firma Geduld haben. Und Geschäfte wieder aufnehmen, denn die Idee des Konzepts ist gut", zitiert BILD. Ellermann, der bereits zuvor mit einem Aktienpaket bei Social Chain eingestiegen sei, verlautete weiter: "Gern würde ich Kontakt mit dem Insolvenzverwalter aufnehmen, um über ein weiteres Investment zu sprechen."

Am Markt wurden die jüngsten Nachrichten rund um The Social Chain positiv aufgenommen: Die The Social Chain-Aktie legte am Freitag im XETRA-Handel letztlich um 19,43 Prozent auf 0,3965 Euro zu. Damit ist das Papier dennoch weit entfernt von seinem Kurs von vor der Hiobsbotschaft am Montag. Vergangenen Freitag hatte das Papier noch bei 1,53 Euro notiert.

Redaktion finanzen.net